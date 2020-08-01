Задержанного на акции в сквере оставляют в полиции. Подключились прокуратура и СК (ФОТО, ВИДЕО)

Екатеринбуржец Денис, которого сегодня днем задержали у театра драмы на акции в поддержку Хабаровска, на ночь останется в полиции.

Завтра состоится суд. К нему приехала уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова. По ее словам, выглядит он нормально, но жалуется, что у него что-то повреждено в районе скулы. Она объяснила почему парня так долго не доставляли в отделение полиции – его возили в травмпункт.

«Новый День» ранее публиковал видео, где заметно, как с мужчиной довольно жестко обходятся в полицейском автобусе (на видео с 2.24 по 2.40).

Задержание у театра драмы

Также у него побывали члены ОНК, по их словам, ему вменяют 19.3 КоАП – неповиновение требованию полиции.

Добавим, в отделение полиции также приехали сотрудники прокуратуры и СК по Верх-Исетскому району. Сегодня общественники оставляли в этих ведомствах жалобы из-за того, что мужчину при задержании избили.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

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