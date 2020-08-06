Задержанный в сквере Денис Гауэрт сегодня выйдет из спецприемника

Сегодня должен выйти на свободу Денис Гауэрт, которого задержали в сквере у театра драмы во время одиночного пикета. Из спецприемника на Елизаветинском шоссе мужчину должны выпустить в 14:30, об этом в фейсбуке сообщает правозащитник Сергей Зыков.

Гауэрта задержали в субботу, 1 августа. Он приехал из Каменска-Уральского в Екатеринбург, чтобы встать с одиночным пикетом в поддержку митингующих хабаровчан. К нему подошли полицейские, попросили надеть маску и показать документы. Маску он надел, но документы показать не смог, так как они остались в машине. Началось задержание, люди пытались не дать полицейским отвести мужчину в автобус. В суде Денис пояснял, что он не сопротивлялся, но переживал за собаку, которую пытался удержать за поводок (поводок пришлось отпустить, но собаку приютила екатеринбурженка, сообщив родственникам, где ее можно забрать).

Также он объяснил, как с ним обошлись в автобусе. «Мне сказали: давай запишем быстренько и отпустим тебя. В итоге долго продержали. Только в пазике… Мы отъехали в сторону и час-полтора просто стояли, я лежал лицом в пол. Воды не давали, позвонить не давали, в наручниках держали», – поделился задержанный. Те, кто видел задержание, отправились к отделению полиции, куда Дениса привезли только спустя несколько часов. В итоге его арестовали на 5 суток за неподчинение законному требованию полиции, отменить решение в облсуде не удалось.

Как проходило задержание и что случилось в автобусе, «Новый День» записал на видео.

Задержание участников акции

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