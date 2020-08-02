«Лежал лицом в пол, воды не давали»: пикетчик Денис Гауэрт в суде рассказал об обстоятельствах задержания

Денис Гауэрт рассказал в суде о том, как его задерживали у театра драмы на акции в поддержку жителей Хабаровска. В протоколе полицейские написали, что он отказался назвать дату рождения, когда они пытались установить его личность, ему предложили пройти в машину для установления личности, он отказался, оказывал сопротивление при доставлении, сорвал нагрудный значок.

Денис свою вину не признал. «Дату рождения я назвал. Я был не против пройти [в служебную машину], но толпа закрыла меня. Потом меня схватили за руки, а я был с собакой и очень за нее переживал. Я в такой ситуации впервые. Видео есть, слава богу. На нем все видно. Про значок. Я видел как у них значок выпал рядом с ПАЗиком, а на момент задержания они были в значках», – рассказал он.

Подсудимый указал еще на одну неточность в протоколе – полицейские, по его словам, неверно указали время, когда его привезли в отделение на Фрунзе (там составляли протокол).

После этого участники заседания просмотрели видео, снятое в сквере. Судя по записям, после того, как полицейские предложили Денису пройти в машину, женщины из толпы стали спрашивать основание. Последовала многоголосная словесная перепалка, потом Дениса потащили в сторону ПАЗика, а люди стали его отбивать и кричать «Позор! Позор!».

Задержание

Судья зачитала объяснения, которые полицейские записали вчера с его слов. С документом он не согласен. «Мне сказали – давай, запишем быстренько и отпустим тебя. В итоге долго продержали. Только в ПАЗике…Мы отъехали в сторону и час-полтора просто стояли, я лежал лицом в пол. Воды не давали, позвонить не давали, в наручниках держали», – поделился задержанный.

Напомним, мужчину задержали вчера в сквере у театра драмы, куда он вышел с пикетом. Денис приехал из Каменска-Уральского, по словам его жены, он впервые участвовал в акции протеста.Он приехал с собакой, после задержания пса забрала жительница Екатеринбурга, супруге Дениса передали ее контакты.

Мужчине вменяют три административные статьи: нарушение масочного режима, нарушение правил участия в митингах (20.2 КоАП), неповиновение законным требованиям полиции (19.3 КоАП). Сегодня проходит суд по последней статье. Защищают мужчину представители правозащитной организации ОВД-Инфо Сергей Зыков и Андрей Щукин и адвокат семьи Марина Смирнова.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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