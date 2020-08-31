В Екатеринбурге осудили девушку за ролик в «Тик-Ток» о митинге в поддержку Хабаровска

Судья Ленинского районного суда Александр Суслов признал виновной в организации несанкционированного митинга Кристину Альтшулер. Она под ником «Богиня» опубликовала ролик в «Тик-Токе» с рассказом о том, что екатеринбуржцы соберутся в сквере у драмтеатра, чтобы поддержать митингующий Хабаровск. Женщина по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ заплатит 20 тысяч рублей.

Видео, о котором идет речь, на момент составления рапорта набрало почти 200 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков. Ролик был записан 29 июля, а протокол составили 31 августа, на этом основании адвокат Алексей Бушмаков ходатайствовал прекратить дело, но судья отказал. А сама девушка рассказала, что по сети разошелся ролик с ее изображением, где поверх видео был написан текст с призывами, но это не ее рук дело. «Видео, на котором я, оно было без лозунгов, без текста, оно было записано для моих друзей из Хабаровска, чтобы отправить им. Без лозунгов и плакатов, я к такому (акции протеста) никогда не призывала. Призывом я это не считаю. Когда я увидела ситуацию в Хабаровске, я решила поддержать людей, которые добиваются того, чтоб суд над Сергеем Ивановичем (Фургалом) был открытым», – прокомментировала женщина. Она также указала: с ее страницы видео было удалено уже давно, но потом она нашла себя на кадрах с лозунгами на чужих страницах, но очевидно, что она не могла уже никак удалить эти ролики.

Бушмаков задал прокурору вопрос: почему именно Альтшулер организатор протестов? Организовывала ли она кого-то или кто-то признался, что пришел, посмотрев ролик, или женщина на месте занималась организацией? «Ну они же вышли», – ответила прокурор.

Напомним, 1 августа в Екатеринбурге прошли пикеты в поддержку хабаровчан, двух человек задержали полицейские. Одного из них, Дениса Гауэрта, толпа пыталась отбить, люди перекрывали дорогу автобусу, куда отвели Дениса и держали лицом в пол. В итоге его арестовали на 5 суток за неподчинение законному требованию полиции, хотя мужчина с помощью видеозаписей доказывал, что он-то не сопротивлялся, полицейским мешала толпа. Впрочем, тех, кто пытался отбить мужчину, тоже стали наказывать – уже прошло несколько судебных заседаний об участиях в этой несанкционированной акции. В Екатеринбурге каждые выходные с тех пор проходят акции поддержки. А в Хабаровске народ выходит на улицы уже более 50 дней.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

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