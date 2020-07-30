В Екатеринбурге пройдет акция «Накорми голубей» в поддержку Хабаровска

Жители Екатеринбурга присоединятся к всероссийской акции «Накорми голубей» в поддержку Хабаровска. Мероприятие пройдет в ближайшую субботу, 1 августа.

Как сообщила «Новому Дню» екатеринбурженка Оксана, горожане хотят собраться в 14.00 у фонтана рядом с театром драмы. «Я увидела приглашение в соцсетях и решила пойти. Будет мирное шествие, без призывов и правонарушений. Да, это неофициальная акция, просто прогулка. Даже если придет полиция, думаю, все пройдет мирно», – рассказала собеседница агентства.

В министерстве общественной безопасности Свердловской области «Новому Дню» подтвердили, что никаких заявок на проведение публичных акций 1 августа не поступало.

Напомним, в Хабаровске третью неделю продолжаются стихийные акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Лозунг «Накорми голубей» появился после неудачной шутки врио губернатора края Михаила Дегтярева, который заявил, что голуби в Хабаровске «самые жирные и самые счастливые». 25 июля в ряде российских городов прошли несанкционированные акции и одиночные пикеты с требованием остановить произвол федеральной власти. В Екатеринбурге в поддержку митингующих жителей Хабаровска с одиночными пикетами выходили активисты «Яблока».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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