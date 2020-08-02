Задержанного на акции в поддержку Хабаровска арестовали

Судья Ленинского районного суда Татьяна Чащина вынесла решение по делу Дениса Гауэрта, которого задержали на пикете в поддержку хабаровчан. Его признали виновным, суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 5 суток, включая срок, на который он был задержан.

Такое решение было принято на основании протокола, составленного по ст. 19.3 КоАП РФ – Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Еще два нарушения, которые вменяют Денису, сегодня не рассматривались – это «митинговая» ст. 20.2 КоАП РФ и нарушение масочного режима.

Мужчину задержали вчера в сквере у театра драмы, куда он пришел с плакатом выразить поддержку митингующим хабаровчанам. Полицейские, которые участвовали в задержании, уверяли, что он был без маски, отказывался показать документы, а когда ему предложили пройти в полицейский автомобиль, начал оказывать сопротивление, даже сбил с одного из полицейских значок.

Денис это опровергал, по его словам, документы он показать не мог, так как оставил в машине, но не сопротивлялся, его отбивала толпа, а значок у полицейского отпал. Кроме того, мужчина рассказал об обстоятельствах задержания. «Мне сказали – давай, запишем быстренько и отпустим тебя. В итоге долго продержали. Только в ПАЗике…Мы отъехали в сторону и час-полтора просто стояли, я лежал лицом в пол. Воды не давали, позвонить не давали, в наручниках держали, – поделился он.

Дениса осматривали в травматологии, он жаловался на повреждения в районе скулы. После задержания его сначала отвезли в отделение полиции на Фрунзе, и только к семи часам вечера доставили в отделение полиции на Крылова, где он и провел эту ночь.

Защита Дениса сообщила «Новому Дню», что решение будут обжаловать.

Задержание

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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