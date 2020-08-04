Суд рассмотрит апелляцию на арест Дениса Гауэрта, задержанного в сквере

Адвокаты Дениса Гауэрта обжаловали административный арест на пять суток после пикета в сквере у театра драмы. Как сообщает Роман Качанов, который будет представлять интересы активиста, рассмотрение апелляции состоится завтра, 5 августа. Дело назначили судье Ольге Белеванцевой.

Напомним, решение об аресте было вынесено в воскресенье, 2 августа. В субботу Дениса задержали в сквере у театра драмы, куда он пришел с плакатом выразить поддержку митингующим хабаровчанам. Полицейские, которые участвовали в задержании, уверяли, что он был без маски, отказывался показать документы, а когда ему предложили пройти в полицейский автомобиль, начал оказывать сопротивление, даже сбил с одного из полицейских значок. Денис на судебном заседании объяснил, что он не сопротивлялся, а без маски был только пока стоял в одиночном пикете, когда к нему подошли люди (в том числе полиция), он маску надел.

Он также рассказал, что полтора часа провел в автобусе лицом в пол, закованный в наручники. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с заявлением после этой истории, сказав, что нельзя наказывать за выражение мнения. «Отдельного осуждения заслуживает совершенно неоправданное «рвение» правоохранительных органов и их некорректное поведение в процессе задержания – очевидцы отмечают непропорциональное применение силы и ненужную и неуместную жесткость полиции при задержании и судебных приставов при нахождении Дениса Гауэрта в суде», – подчеркнула Мерзлякова.

Стихийные акции в поддержку хабаровчан, которые прошли в субботу в Екатеринбурге и еще ряде российских городов, стали выплеском накопившего недовольства населения, считают опрошенные РИА «Новый День» политологи. Задержания пикетчиков полицией только усугубили ситуацию и еще больше обозлили людей.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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