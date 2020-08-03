«Протест будет нарастать», – политологи оценили последствия акций солидарности с Хабаровском

Стихийные акции в поддержку хабаровчан, которые прошли в субботу в Екатеринбурге и еще ряде российских городов, стали выплеском накопившего недовольства населения, считают опрошенные РИА «Новый День» политологи. Задержания пикетчиков полицией только усугубили ситуацию и еще больше обозлили людей. К чему это может привести – в комментариях экспертов.

«Для всех стало неожиданностью, что спокойный, умиротворенный и аполитичный Хабаровск стал центром событий. Уже 24-й день там идут протесты, и они не стихают. Акции солидарности прошли и в других крупных городах, что необычно. Ведь в прошлые годы мегаполисы выходили в поддержку московских протестов, здесь же импульс пошел с Дальнего Востока. Как говорится, откуда не ждали. Но если посмотреть на географию, то чем дальше на Запад, тем слабее акции поддержки. Но этому есть объяснение – то, что происходит сейчас в Хабаровске, не вписывается в ситуацию других городов.

Люди выходили на улицы не в защиту Фургала, а именно в знак солидарности, поддерживая требования хабаровчан о самоуважении, л конструктивном диалоге с федеральным центром. Но все равно это локальные и малочисленные акции. Они носят, скорее, демонстративно-символический характер, нежели события, которые влияют на политическую жизнь в регионе. Поэтому каких-то продолжений протеста в городах, удаленных от Хабаровска, я не вижу», – отмечает политолог Сергей Мошкин.

При этом он подчеркнул, что это не исключает проведение протестных акций по другим поводам. «Люди быстро осознали, что уличный протест оказался эффективным средством давления на власть. Тем более, что других инструментов обратить на себя внимание и заявить о своей позиции у них почти не осталось», – добавил собеседник агентства.

Политолог Михаил Коробельников указывает, что арест хабаровского экс-губернатора послужил эмоциональным триггером для выплеска народного недовольства на улицы.

«Протест в Хабаровске идет не только за Фургала, но имеет под собой другую большую причину – взаимодействие регионов и центра. Сверхвертикаль власти, которая на сегодняшний день существует, порождает недовольство. И прежде всего, это недовольство подспудное, связанное, во-первых, с системой финансовых взаимоотношений «центр – регионы», а во-вторых, с количеством и качеством возможных принимаемых решения на местах. Последние 15-16 лет регионы потихоньку превращались в исполнителей приказов центра. Это привело к тому, что любой самостоятельный губернатор приобретает популярность, что собственно и произошло с Фургалом. Падение уровня жизни населения, рост цен плюс проблемы из-за коронавируса создают напряжение, которое в данный момент выразилось в массовых демонстрациях в Хабаровске. Думаю, что всплески протестов еще будут, и к осени они могут даже усилиться. Это зависит от нескольких факторов: какая будет реальная, а не статистическая, ситуация с Covid-19,и что будет с уровнем жизни в стране. Усталость и недовольство населения не могут долго копиться, им нужен выход. Либо у нас произойдут кардинальные изменения в экономике, либо начнутся народные волнения. Во что они выльются, пока непонятно. Не думаю, что сегодня народ готов массово выйти на улицу. Но протестные настроения будут нарастать», – считает Коробельников.

Причем эксперты сходятся во мнении, что действия силовиков на екатеринбургской акции протеста были избыточными. Напомним, полицейские задержали двух мужчин: предпринимателя Николая Улитина, который припарковал на площади 1905 года свой минивэн с плакатами в поддержку Хабаровска, и жителя Каменска-Уральского Дениса Гауэрта, он пришел к драмтеатру с собакой и плакатом «Екатеринбург за Хабаровск». Последний был арестован на 5 суток за неподчинение требованиям сотрудников полиции, также ему вменяется еще два административных нарушения.

«Надо разбираться, что там произошло. Но по моему первому впечатлению, полицейские переборщили», – считает Михаил Коробельников.

«Задержания на акциях – это очередной неумный шаг со стороны силовиков, они уже неоднократно наступали на эти грабли. Даже с точки зрения властной прагматики: если бы людям дали спокойно выйти и разойтись, акция прошла бы мимо массового обывателя. Но поскольку были задержания, то история заведомо стала резонансной, и о ней узнали большое количество людей», – добавляет Сергей Мошкин.

Политолог Александр Белоусов отметил, что действия правоохранительных органов могут подхлестнуть оппозиционную деятельность в регионе. «За последнюю неделю у нас в Екатеринбурге задержали трех человек, если учесть еще и политолога Федора Крашенникова. В городе достаточно спокойная ситуация, поэтому [действия полицейских] выглядят странно. Подобные события будут обострять политический градус. Это может сработать ассиметрично. Например, люди обозлились на задержания в субботу и [в отместку] пошли ставить подписи под инициативой по возврату прямых мэрских выборов. Если кто-то хотел, чтобы митинги в Хабаровске получили отклик по всей стране, то мы вынуждены признать, что задержания участников как раз исполнили это желание. Потому что свердловчане расценивают задержания на пикете в Екатеринбурге как личное дело, это их волнует больше, чем митинги в каком-то далеком крае», – прокомментировал Белоусов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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