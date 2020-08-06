«Отдохнул, как на курорте», – Денис Гауэрт вышел на свободу (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня из спецприемника вышел Денис Гауэрт, которого задержали в сквере у театра драмы во время одиночного пикета, а после арестовали на 5 суток за неподчинение законному требованию полиции. «Мое самочувствие прекрасное. Отдохнул, как на курорте. Я в первый раз в заключении. Но значит, так надо было, чтобы я попал, отдохнул», – сказал он.

Отбывший арест пикетчик вышел из спецприемника

Мужчину встречали активисты, мама – Оксана Дементьева, его жена и собака. Сам Денис объяснил, почему он решил пикетировать в Екатеринбурге, а не Каменске-Уральском. «В Каменске у нас все люди молчат, спиваются. Им не до Хабаровска, они пьют, и им больше ничего не надо. Я с такими сейчас сидел в спецприемнике», – добавил он.

Он еще раз акцентировал внимание на том, что в Екатеринбурге полицейские применили к нему силу: «Меня пинали, били. Я просто по беспределу в крови лежал. Мне даже воды не давали. У меня была разбита внутренняя сторона щеки, и остался след от наручников». В связи с этим Гауэрт будет добиваться привлечения к ответственности правоохранителей, которые обошлись с ним грубо.

Оксана Дементьева рассказала «Новому Дню», что отговаривала сына от пикетирования, но никто из членов семьи не ожидал, что его задержат.

Напомним, Денис был задержан 1 августа. Он приехал из Каменска-Уральского в Екатеринбург, чтобы встать с одиночным пикетом в поддержку митингующих хабаровчан. К нему подошли полицейские, попросили надеть маску и показать документы. Первое требование он выполнил, а документы предъявить не смог, так как они остались в машине. После чего правоохранители отвели Гауэрта в автобус. Он не сопротивлялся, но переживал за собаку, которую в итоге приютила екатеринбурженка.

В итоге его арестовали на 5 суток, и это решение не удалось опротестовать в облсуде.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 06.08.20

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