Екатеринбурженка приютила собаку задержанного участника акции (ФОТО)

Стала известна судьба питомца задержанного участника протестной акции у драмтеатра. Напомним, мужчина пришел на Октябрьскую площадь с собакой, чтобы поддержать митингующих. После перепалки с полицейскими его забрали в автозак и увезли. Собака осталась в толпе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потеряшку приютила женщина, которая также была на акции в сквере. Она рассказала, что не знакома с задержанным, но готова взять к себе на время его пса. Номер своего телефона екатеринбурженка оставила членам ОНК. Когда они встретятся с задержанным мужчиной, то передадут ему информацию о собаке и контакты женщины.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Валентина Ярославцева

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