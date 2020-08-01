На акции в поддержку протеста в Хабаровске у театра драмы задержали мужчину (ФОТО, ВИДЕО)

В Екатеринбурге на акции в поддержку протестующего Хабаровска задержали мужчину, который пришел к драмтеатру с собакой.
Полиция задерживает участников митинга в поддержку хабаровчан
Как передает корреспондент «Нового Дня», началась какая-то шумиха, и человека задержали, причем его питомец, судя по всему, потерялся. Толпа попыталась отбить мужчину, но в итоге полицейские завели его в автозак. Через стекло оставшиеся снаружи разглядели, что у задержанного на лице кровь. Толпа попыталась блокировать полицейский автобус, собиравшийся уезжать, однако сотрудники МВД отодвигали протестующих. В итоге ПАЗ все же прорвался. Он уехал под крики «Позор! Позор!».
Как передает корреспондент «Нового Дня», у драмтеатра стояли несколько человек в одиночных пикетах. К каждому подходили сотрудники полиции. Подошли они и к одному из пришедших поддержать пикетчиков, задержанному позднее мужчине, попросили предъявить документы, а также надеть маску. Однако тот отказался. С этого и началась перепалка.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Светлана Загороднева
Екатеринбург. Другие новости 01.08.20
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