У театра драмы начались акции в поддержку Хабаровска (ФОТО)

В Екатеринбурге у театра драмы начались акции в поддержку митингующих хабаровчан. Массовыми их явно назвать нельзя. Несколько человек встали в одиночные пикеты, еще один активист рассыпал семечки по тротуарной плитке – видимо, желая наглядно показать «кормление голубей». Приберет ли он за собой, неясно.

К пикетирующим подошли полицейские проверить документы, возле сразу образовалась толпа из журналистов, блогеров и просто мимо проходивших.

После проверки документов полиция отошла. Но по телефону полицейские обсуждают необходимость подкрепления. «Надо сюда идти... автобус... много журналистов», – расслышала корреспондент «Нового Дня» обрывки беседы.

Затем к собравшимся подошел сотрудник Министерства общественной безопасности Свердловской области и потребовал надеть маски.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Семен Саливанчук

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