«Сопротивляться юридически», – правозащитник рассказал, как пикетировать, не попав под статью (ВИДЕО)

Сегодня съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с правозащитником Сергеем Зыковым. После минувшей акции в поддержку жителей Хабаровска он рассказал, как правильно выходить на пикеты и разговаривать с полицейскими.

Правозащитник о пикетах

В первую очередь нужно подготовить человека, который будет вести фото-, видео- и аудиофиксацию, но при этом не является участником акции. Также Сергей советует при себе иметь диктофон, на который тоже записывать происходящее.

«По закону «О митингах» должно быть подано уведомление о пикете не менее чем за 3 дня. В Свердловской области в одиночном пикете на расстоянии не менее 40 метров от других пикетирующих можно выходить без уведомлений за исключением тех случаев, когда используются сборные конструкции», – рассказывает Зыков.

Достаточно спорный вопрос – наличие у пикетирующего документа, удостоверяющего личность. «Более-менее консолидированная точка зрения, что лучше при себе иметь копию документа, удостоверяющего личность. Без документов вас могут задержать как бы для выяснения личности, а если документы отдаете полицейскому в руки – полицию мы нашу знаем, – они могут забрать его», – добавил собеседник «Нового Дня».

Не лишней будет подкованность в юридических вопросах. При выходе на пикет или участии в какой-либо акции нужно знать основные законы – «О полиции» и «О митингах». В этом случае можно заметить нарушения, которые допускают сотрудники полиции, когда ведут беседу с участниками акции.

«Если к вам подходит полицейский – вы можете обратить внимание на следующие нарушения: часто они ходят без нагрудных знаков, при обращении не представляются (особенно эффективно, если это зафиксировано на видео- или аудиозапись), не называют причину, по которой хотят истребовать с вас документы или куда-то провести, отказываются составить протокол на месте, не указывают причину нарушения», – перечислил правозащитник.

Если пикетирующего начинают уводить в сторону полицейского автомобиля – не стоит пытаться оказывать физическое сопротивление. Нужно, по словам Зыкова, сделать следующее: связаться с адвокатом, не подписывать документы без защитника, не отдавать сотовый телефон, так как его не могут забрать без протокола изъятия, который составляется при понятых с указанием причины изъятия.

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