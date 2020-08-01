Полсотни человек пришли к полиции вызволять задержанного на митинге в поддержку хабаровчан (ФОТО)

Акции протеста в Екатеринбурге закончились у отделения полиции № 9. Около 50 человек пришли сюда из центра, чтобы поддержать мужчину, задержанного в сквере у театра драмы.

Здесь уже находятся члены ОНК. Протестующие кричат в сторону полиции: «Ваше дело защищать», «Мы вас кормим», «Зачем вы лезете в политику». Полицейские пока просто стоят. Они готовы пустить к задержанному ОНК. Напомним, мужчину задержали в сквере у театра драмы – толпа пыталась не пустить автобус на дорогу.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 01.08.20

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