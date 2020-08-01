МВД отрицает, что задержанного в сквере привозили в отделение полиции

Сотрудники полиции уверяют, что задержанного в сквере у театра драмы Дениса в отделение на Крылова не доставляли. «Нам сказали, что сегодня привезли только двух задержанных за хулиганство, и в 15:30 их отпустили, здесь пусто», – рассказала член ОНК Ольга Иванц. Такую информацию ей предоставили полицейские внутри отделения.

Собравшиеся на Крылова в это не поверили. «Человека украли!» – начали кричать в толпе. Люди решили требовать у полиции срочно отправиться на розыски. По их мнению, полицейские держат задержанного внутри но скрывают это.

«Мы можем только поискать его в других отделениях полиции. Хотя его должны были доставить именно сюда», – прокомментировала Иванц «Новому Дню».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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