В Екатеринбурге прошла третья акция в поддержку Хабаровска

В сквере у театра драмы сегодня прошла третья акция в поддержку митингующих жителей в Хабаровске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у фонтана «Шар» собралось около 50 человек, они хлопали в ладоши и скандировали «Хабаровск, мы с тобой!». Затем акция переместилась на площадь 1905 года, где люди встали у подножья памятника Ленину и повторили те же действия.

За происходящим наблюдали сотрудники полиции. Задержаний не было. Однако правоохранители пытались помешать одиночному пикету рядом с администрацией города – женщина стояла с плакатом, осуждающим действия силовиков на акциях протеста в Белоруссии. Но собравшаяся на углу толпа отстояла горожанку.

Добавим, что екатеринбуржцы собираются в поддержку митингующих хабаровчан третью субботу подряд. Во время первой акции полицейские задержали пикетчика Дениса Гауэрта и водителя минивэна Николая Улитина, впоследствии еще трем участницам были выписаны протоколы за несанкционированное публичное мероприятие.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 15.08.20

В Екатеринбурге у посольства Белоруссии прошел тихий митинг. / Белорусский протест и уральцы, застройка центра Екатеринбурга и убытки от пандемии – итоги недели РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / Депутат Госдумы из комитета по обороне за год увеличил свой доход на 250 миллионов. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»