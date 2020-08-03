«Наказывать за выражение мнения нельзя», – свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова вступилась за арестованного пикетчика

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова выступила с заявлением после истории с задержанием пикетчика Дениса Гауэрта на акции в поддержку Хабаровска. Омбудсмен подчеркнула, что резонансные административные аресты, которые прошли в Екатеринбурге за последний месяц, формируют «негативную тенденцию с неблагополучным состоянием свободы выражения взглядов и мнений». В этой связи Мерзлякова упомянула и политолога Федора Крашенинникова, который был наказан административным арестом за «неуважение к судебной власти». По ее мнению, высказывание мыслей не должно наказываться лишением свободы.

«Речь идет о праве человека говорить и быть услышанным. В интернет-пространстве либо лично в одиночном пикете. Мы все чаще встречаемся с такой формой выражения мнения, которая никак не связана с политической повесткой, политическими лозунгами и борьбой за власть. Такими были события в 2019 году в Екатеринбурге в сквере у театра драмы, сейчас в одиночные пикеты стали выходить люди, ранее не участвовавшие ни в каких общественных движениях или массовых акциях, не являющиеся активистами. Это обычные люди, законно и мирно выражающие свое мнение и имеющие на это право. […]

Отдельного осуждения заслуживает совершенно неоправданное «рвение» правоохранительных органов и их некорректное поведение в процессе задержания – очевидцы отмечают непропорциональное применение силы и ненужную и неуместную жесткость полиции при задержании и судебных приставов при нахождении Дениса Гауэрта в суде. Никак не могу объяснить, почему задержания мирных граждан, не представляющих никакой общественной опасности, должны сопровождаться таким показательным применением силы», – заявила Татьяна Мерзлякова.

Она рассказала, что пообщалась лично с Денисом Гауэртом и полицейскими. По ее мнению, с участниками акции в поддержку Хабаровска должны работать представители власти, а не правоохранители, так как люди имеют право быть услышанными.

«По-разному можно относиться к событиям в Хабаровске, как и к другим любым событиям, но наказывать за выражение своего мнения нельзя. Екатеринбург был и будет, несмотря ни на что, местом, где люди имеют право голоса», – заключила омбудсмен.

Напомним, жителя Каменска-Уральского Дениса Гауэрта задержали в субботу в сквере у театра драмы, где он стоял с плакатом «Екатеринбург за Хабаровск». По его словам, он впервые принимал участие в протестной акции. Полицейские, задержавшие его, утверждают, что он был без маски, отказывался показывать документы, а когда ему предложили пройти в полицейский автомобиль, оказал сопротивление. В суде Денис эти обвинения отрицал. По его словам, после задержания его держали в наручниках, он лежал лицом в пол, ему не давали воды и не разрешали сделать звонок. Также мужчина жаловался на травму в области скулы. Видео задержания пикетчика публиковал «Новый День». Накануне Ленинский районный суд назначил Гауэрту 5 суток административного ареста за неподчинение требованиям сотрудников полиции. Денису также вменяют еще две статьи КоАП – это «митинговая» ст. 20.2 КоАП РФ и нарушение масочного режима.

Задержание Дениса Гауэрта

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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