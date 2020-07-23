Крашенинникова арестовали на семь суток за неуважение к власти

Екатеринбургский блогер Федор Крашенинников сегодня решением Октябрьского районного суда повторно признан виновным в неуважении к власти и приговорен к административному аресту сроком на семь суток.

«Несмотря на то, что я официально самозанятый и плачу налоги, судья записала меня безработным и решила, что я не могу оплатить штраф. К вопросу о статусе самозанятого», – написал Крашенинников после вынесения решения суда. По сообщению правозащитника Павла Чикова, решение будет обжаловано.

Напомним, оппозиционный блогер Федор Крашенинников был задержан сегодня утром, а уже днем его доставили в суд. Он обвинялся по ч.4 ст.20.1 КоАП РФ. Статья подразумевает наказание как в форме ареста, так и штрафа, но судья выбрала арест.

Как уже писал «Новый День», в октябре прошлого года в отношении Федора Крашенинникова уже было возбуждено административное дело по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ. В своем телеграм-канале он, комментируя многочисленные аресты оппозиционера Леонида Волкова, негативно и нецензурно охарактеризовал судей. Суд назначил ему штраф в 30 тысяч рублей. Крашенинников пытался оспорить это решение в Свердловском областном суде, но оно устояло.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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