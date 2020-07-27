Арест блогера Крашенинникова оспорят в областном суде

Сегодня в 16:00 в Свердловском областном суде будет рассмотрена апелляционная жалоба на арест оппозиционного блогера Федора Крашенинникова. Об этом сообщил «Новому Дню» адвокат Федора Алексей Бушмаков.

Напомним, Крашенинников был задержан полицией в четверг, 23 июля. Вечером того же дня Октябрьский районный суд признал его виновным в неуважении к власти и приговорил к административному аресту сроком на семь суток. «Несмотря на то, что я официально самозанятый и плачу налоги, судья записала меня безработным и решила, что я не могу оплатить штраф», – написал Крашенинников после вынесения решения суда.

Добавим, что это уже второй раз, когда блогера судят за нелицеприятные отзывы о российских судьях в телеграм-канале. В прошлый раз Федора оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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