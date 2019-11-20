Екатеринбургский активист Федор Крашенинников заплатит 30 тысяч за пост в телеграме

Екатеринбургский активист и общественный деятель Федор Крашенинников сегодня оштрафован Ленинским райсудом на 30 тысяч рублей по ч.3 ст.20.1 КоАП РФ «За неуважение власти». Об этом сообщил в фейсбуке сам подсудимый.

Как уже писал «Новый День», административное дело в отношении Федора Крашенинникова возбудили в конце октября. В своем телеграм-канале он, комментируя многочисленные аресты оппозиционера Леонида Волкова, негативно и нецензурно охарактеризовал российских судей.

Сегодня Крашенинников опубликовал в мессенджере свою письменную позицию. Он настаивает, что не упоминал в своем комментарии никаких конкретных судей и судов в Российской Федерации и просто очень переживал за своего старого знакомого Леонида Волкова. Также он указывает, что пост был написан несколько месяцев назад – во время активных «храмовых» протестов в Екатеринбурге, где он участвовал, и ему непонятно, почему заявитель ждал так долго.

Напомним, вчера в Верх-Исетском суде Екатеринбурга огласили приговор по делу 69-летнего Вадима Панкратова по прозвищу дед-пикет (он не пропускает в городе почти ни одного митинга и пикета). Его признали виновным в насилии над подполковником Антоном Трошиным, которого пенсионер побил плакатом. Деда-пикета приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей – Панкратов намерен обжаловать приговор.

Екатеринбург, служба информации

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