Деда-пикета признали виновным в нападении на полицейского во время «скверного» протеста (ФОТО)

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга только что огласили приговор по делу 69-летнего Вадима Панкратова. Его признали виновным в насилии над подполковником Антоном Трошиным, которого пенсионер побил плакатом. Деда-пикета приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей – в случае уклонения от уплаты наказание заменят на более строгое. Кроме того, суд постановил в счет бюджета взыскать 1 035 рублей за процессуальные издержки. На обжалование приговора у Панкратова есть 10 дней, и он намерен воспользоваться этим правом.

Истец на оглашение приговора не пришел, не было в зале и прокурора.

«Взял плакат в правую руку и, используя в качестве оружия, проследовал в сторону Трошина и нанес не менее восьми ударов. Свою вину признал частично», – зачитала судья Оксана Мамонтова обстоятельства дела, уточнив, что было несколько серий ударов, Трошин защищался от нападения рукой, и у него даже расстегнулись часы. «Трошин претензий к Панкратову не имеет, просит назначить минимальное наказание», – добавила она.

Прокурор просила для Панкратова полгода условного срока с испытательным сроком на полгода. В ходе допроса Панкратов признал, что на самом деле ударил полицейского плакатом, но рассказал, что фактически был в состоянии аффекта, испытывал сильное эмоциональное возбуждение. Он видел, что правоохранители не мешают стекаться к забору подкачанным молодым людям, угрожавшим защитникам сквера. Начал кричать «Позор!» в адрес полицейских, его поддержал мужчина, которого Трошин приказал задержать. Дед-пикет почувствовал, что должен заступиться за этого мужчину.

Сегодня суд учел, что Панкратов ранее не судим, пенсионер, на учете у нарколога и психиатра не состоит, характеристика от участкового положительная, и что подсудимый принес извинения, но ранее привлекался по административным делам.

«Ощущение от приговора негативное. Считаю, что идет 37 год. В моем последнем слове меня судья затыкала, не давала говорить, судья по отношению ко мне вела себя агрессивно», – прокомментировал дед-пикет сегодняшнее заседание, заявив, что на митинги ходить продолжит обязательно, «назло врагам».

«Я с самого начала не отрицал, что несколько ударов наносил, но не так, как сказали в суде. Мог взять 51-ю (статью Конституции, – прим. ред.), но отказался, потому что призывал суд дойти до корневых причин, до истинных виновников торжества. В отношении других нарушителей не возбуждено дел – так называемых спортсменов, а ведь они на самом деле оказывали сопротивление. Кашигину, например», – изложил активист свою точку зрения.

Напомним, правосудие могло сразу ограничиться судебным штрафом, в таком случае Панкратов не считался бы судимым. В суд поступало соответствующее ходатайство, его вернули следствию. Панкратов должен был извиниться перед Трошиным, и, по словам деда-пикета, он свои извинения принес. Но затем материалы дела вернули в суд, и начался судебный процесс.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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