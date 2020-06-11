«Я сказал, что сломаю ему челюсть», – екатеринбуржца будут судить из-за конфликта с журналистом Максимом Румянцевым в сквере (ВИДЕО)

Съемочная группа «Нового Дня» пообщалась с Максимом Шибановым, обвиняемым в умышленном причинении вреда здоровью журналиста Максима Румянцева.

Толкнул журналиста – пойдет под суд

Конфликт произошел 7 апреля 2019 года в сквере у театра Драмы – там проходила акция в защиту зеленой зоны, отданной под строительство храма. Румянцев записывал сюжет для передачи и приставал к находящимся на площадке. На видеозапись попало, как он называет Шибанова «девочкой» – оппонент просит журналиста перестать его оскорблять, иначе он его ударит. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – говорит Румянцев. Шибанов толкает Румянцева в плечо, после чего последний подносит руку к голове и картинно падает на асфальт. После Румянцев встает и продолжает записывать сюжет, говоря в камеру: «Мы видим, что мы никого руками не трогали, поснимай, как они кричат, очень хорошо». Толпа в это время кричит: «Ты сам спровоцировал». Молодого человека задержали полицейские. А в конце февраля выяснилось, что журналист написал заявление и на Шибанова завели уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

Из материалов дела следует, что у Румянцева черепно-мозговая травма. Какое-то время он лежал в больнице, потом лечился дома. На выздоровление журналисту потребовался 21 день. Потерпевший настаивает, что его не толкнули, а ударили.

В понедельник состоится первое судебное заседание. Адвокат обвиняемого Дмитрий Жикин сообщил «Новому Дню», что сторона защиты будет ходатайствовать о возвращении дела к прокурору. По его мнению, судмедэкспертиза была проведена с нарушениями. И есть нестыковки в показаниях потерпевшего.

В поддержку Шибанова составлена петиция с требованием прекратить уголовное преследование. Под ней подписались около 3,5 тысячи человек.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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