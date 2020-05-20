Граффити «Сквер наш» у драмтеатра не прожило и дня – его закрасили (ФОТО)

Сегодня утром горожане увидели в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге новое граффити – «Сквер наш», очевидно, посвященное годовщине событий в мае 2019-го. Автором стал уличный художник Рома Инк.
Однако уже к вечеру граффити на вентиляционной шахте закрасили. Теперь стена полностью покрыта черным цветом.
Екатеринбург, Семен Саливанчук
Екатеринбург. Другие новости 20.05.20
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