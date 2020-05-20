Граффити «Сквер наш» у драмтеатра не прожило и дня – его закрасили (ФОТО)

Сегодня утром горожане увидели в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге новое граффити – «Сквер наш», очевидно, посвященное годовщине событий в мае 2019-го. Автором стал уличный художник Рома Инк.

Однако уже к вечеру граффити на вентиляционной шахте закрасили. Теперь стена полностью покрыта черным цветом.

Екатеринбург, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.05.20

Благотворительный фонд РМК запустил официальный сайт. / «Пусть ухаживают за своими деревьями», – экологический совет рассказал о судьбе саженцев возле УрГУПС (ФОТО). / Брошенный муж в отместку наврал полиции, что супруга торгует наркотиками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»