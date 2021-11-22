Участника протестов в сквере отправили на принудительное лечение (ФОТО)

Суд отправил участника массовых протестов в сквере у драмтеатра в Екатеринбурге Ивана Ноговицына на принудительное лечение. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Наговицына обвиняли в призывах и участии в массовых беспорядках ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК РФ в 2019 году во время акций протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере на Октябрьской площади. В марте этого года мужчину арестовали.

По данным следствия, Наговицын 14 мая 2019 года около шести часов вечера умышленно и совместно с другими участниками акции протеста «по мотиву несогласия со строительством собора на отведенном участке строительства, с целью уничтожения целостной конструкции ограждения, изъял из-под основания столбов ограждения не менее 6 бетонных блоков, общей стоимостью 2 727 рублей, и унес их в неустановленное место, при этом, путем оказания давления на конструкции ограждения и смещения, повалил на землю совместно с иными участниками массовых беспорядков не менее 5 панелей временного ограждения общей стоимостью 4 930 рублей, нарушив целостность и устойчивость ограждения, то есть уничтожил его, а также создал условия для облегчения дальнейшего уничтожения ограждения другими участниками». Кроме того, он вслух призывал к участию в беспорядках.

Екатеринбург, Елена Сычева

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