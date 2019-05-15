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Четверг, 16 мая 2019, 15:52 мск

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Мужчине, который разбил палатку в сквере на Драме, вменяют несанкционированную акцию (ФОТО, ВИДЕО)

Полицейские отвели мужчину из палатки в сквере у театра драмы для дачи объяснений. Повод – проведение несанкционированного пикета.

Горожанина, поставившего палатку в сквере, забирает полиция

Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, активист – его зовут Иван Наговицин, который с ночи разбил палатку на месте протеста против строительства храма, может получить штраф.

Полицейские заинтересовались палаткой с утра, но некоторое время парня не трогали – видимо, обсуждалось, что именно он нарушил, заночевав в сквере. Также стражи порядка интересовалась лопатами, из которых сделали кресты – но активист объяснил, что это не его конструкции.

Какое-то время палатка стояла. Однако затем Ивана отвели в полицейский автобус для дачи объяснений. Причина – несанкционированный пикет с использованием быстровозводимых конструкций. Палатку Иван уже свернул.

Екатеринбург, Семен Саливанчук, Светлана Загороднева

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