Медика, обнаружившего серьезную травму у православного активиста Румянцева, вызовут в суд

Сегодня состоялось второе судебное заседание по делу о конфликте между православным активистом Максимом Румянцевым и Максимом Шибановым 7 апреля 2019 года во время одной из акций в сквере у драмтеатра. По его итогам в заседании снова был объявлен перерыв, чтобы вызвать медика, который делал экспертизу повреждений у Румянцева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшнем заседании были исследованы материалы уголовного дела в отношении Шибанова, в том числе данные медицинской экспертизы, показавшие, что после конфликта 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра у Румянцева была обнаружена черепно-мозговая травма.

Защитник Шибанова поинтересовался, покидал ли Румянцев Екатеринбург и Российскую Федерацию в апреле 2019 года, вскоре получения травмы. Румянцев ответил: «Не помню». Представитель защиты Шибанова уточнил, не вылетал ли он 30 апреля на остров Крит. Потерпевший подтвердил.

После этого участники процесса просмотрели три видеозаписи из сквера, представленные потерпевшим, обвиняемым и свидетелем. Напомним, в день конфликта Румянцев снимал видеорепортаж «о несанкционированной акции» в сквере – горожане обнимали деревья. Затем, по его словам, он услышал в свой адрес грубые слова и угрозы. Шибанов, по словам истца, угрожал сломать ему челюсть и ударил его по лицу, отчего журналист упал. По словам Максима Шибанова, он попросил Румянцева перестать его оскорблять, иначе он сломает ему челюсть. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. Шибанов отреагировал – по его словам, он толкнул журналиста в плечо, тот поднес руку к голове и картинно упал на асфальт.

После просмотра видео Румянцев попросил приобщить к делу скриншоты с видео, где, по его мнению, видно, что он упал именно на асфальт. Защита Шибанова возразила, но здесь суд встал на сторону потерпевшего.

Следователь заявил еще одно ходатайство: пригласить в суд медицинского эксперта Олега Беликова, с профессиональным стажем 36 лет, чтобы разрешить все сомнения, которые есть у сторон относительно травм, полученных Румянцевым. Защита Шибанова не возражала, но попросила сегодня же допросить свидетеля защиты Владислава Постникова, который приезжает в суд уже второй день подряд. Судья не возражала.

«Свидетельств того, что Румянцев получил какую-то травму, я не видел. Я находился не дальше, чем 10 метров от него. Крови у него не было, была испачкана правая штанина. Никаких повреждений на лице не было. У меня даже мысли не возникло, что он мог получить травму, и по его поведению этого не было видно», – показал Постников. Представитель Румянцева возразила, что с того места, где стоял Постников, он не мог видеть момент удара.

Следующее заседание назначено на 23 июня, 14:30.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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