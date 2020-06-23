Эксперт по рукопашному бою оценил толчок, из-за которого православный активист Максим Румянцев упал в сквере

В Екатеринбурге продолжился суд по иску Максима Румянцева, который хочет получить полмиллиона рублей с Максима Шибанова – последний во время акции в сквере 7 апреля среагировал на провокацию Румянцева и толкнул его. Сегодня по ходатайству в суде выступил Алексей Ершов, тренер по армейскому рукопашному бою, член российской сборной по карате кекусинкай, неоднократный призер России по этому виду спорта, участник международных турниров. Румянцев и его адвокат были против привлечения эксперта, но судья решила его выслушать.

Защитник Шибанова показал эксперту видео, чтобы тот оценил, был ли собственно удар и к каким последствиям он мог привести. На уже известных кадрах Румянцев с микрофоном называет толпу бесноватыми, потом цепляется к Шибанову. Тот просит его не оскорблять, в противном случае грозится ударить. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – говорит Румянцев. Шибанов делает жест рукой (который и должен был охарактеризовать специалист по рукопашному бою), активист падает, затем встает и продолжает провокации. А уже после Румянцев подал иск, сообщив о тяжелых травмах.

«Можно ли сделать утверждение, что Шибанов при этих обстоятельствах целенаправленно нанес удар или можно именовать толчком?" – задал вопрос защитник. Эксперт ответил, несколько раз посмотрев видео. «Понятие «удар» требует определенной позиции, надо определенным образом стоять на ногах, чтобы включить части тела, должна быть фиксация руки. На данном видео человек стоит очень неудобно, скорее всего, это был самый обычный толчок. Здесь удара я не вижу, удара, который может привести к травмам, последствиям. Утверждаю это, исходя из своего опыта», – заявил Алексей Ершов. Адвокат Румянцева поинтересовалась, есть ли у эксперта полномочия давать оценку ударам и возможным травмам. На это Ершов заметил, что несколько лет выступает в качестве судьи на соревнованиях, часть этой работы – оценка технических действий, определение точности удара, его последствий, того, может ли он привести к потере равновесия.

Обвинение настояло на том, чтобы посмотреть раскадровку видео. После чего Ершов добавил: «Видно, что рука, кулак был даже не зафиксирован, тыльная сторона. Был какой-то тычок в область лица не сжатой рукой. Удара не было, было толкающее движение. Движение в сторону лица было, человек повалился, а вследствие чего он повалился, не видно. Но удара не было», – прокомментировал эксперт по драке. Он также отметил, что есть разница в зависимости от ракурса видео: на одних кадрах «вообще как будто прямая рука летит», а на другом видно «какое-то касание в сторону второго человека». У эксперта уточняют силу толчка – по его мнению, сила в толчок не вкладывалась, иначе последствия могли быть более серьезные.

Прокурора заинтересовало, может ли человек упасть от толчка без применения силы – Ершов ответил положительно. По словам эксперта, можно даже предположить, что Румянцев специально провоцировал, чтобы потом «изобразить что-то». Еще один вопрос прокурора – отличаются ли спортивные удары от «бытовых». «Вы говорите, что можете определить, к каким последствиям может привести удар, но вы оцениваете только спортивные удары?" – поинтересовалась прокурор. «Удар есть удар», – ответил спортсмен. Он также пояснил, что открытой ладонью наносят не удары, а пощечины или что-то еще в таком роде.

В суде также выяснили, что о Румянцеве до сегодняшнего дня Ершов ничего не слышал, с Шибановым знаком не был, но видел его в клубе, где какое-то время был тренером.

Добавим, защита ходатайствовала также о просмотре видео, которое было снято в 2017 году в Челябинской области. Там на акции протеста Румянцев тоже получил толчок и упал очень похожим образом. Однако в просмотре этого видео суд отказал.

Сегодня после четырех часов вечера в суд должен приехать медик, который делал экспертизу телесных повреждений у Румянцева.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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