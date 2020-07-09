«Зарабатывает неплохо, может возместить иск»: в суде допросили Шибанова, с которого активист Румянцев требует деньги

В судебном участке № 2 Верх-Исетского района продолжилось разбирательство по делу Максима Шибанова, с которого активист Максим Румянцев требует полмиллиона за травмы средней тяжести. Сегодня допросили обвиняемого.

В суде Шибанов описал свою версию событий: по его словам, он шел по скверу, увидел толпу и решил посмотреть,что происходит. Увидел мужчину, который начал его оскорблять, провоцировать. «Я сказал ему, чтоб не делал этого, не оскорблял меня, иначе сломаю челюсть. Это есть на видеороликах, которые приобщены к делу. Мужчина начал провоцировать, призывал сломать челюсть и в то же время продолжал оскорблять меня, называть девочкой, говорить про энурез. Почему он именно такие слова сказал, я не понимаю. Слова я воспринял как оскорбление, унижение меня, о чем потом написал заявление в отделе полиции, после того. как меня задержали. Чтобы прекратить провокацию в свой адрес, я данного мужчину оттолкнул левой рукой, едва задев его двумя пальцами в область верхней части туловища, приблизительно плечо, шея. Мужчина картинно повалился на землю, я уверен, что он сделал это сам, намеренно. Я его почти не коснулся, буквально двумя пальцами.

Потом я развернулся, начал уходить, чтоб избежать дальнейших провокаций в свой адрес, метров через 10, может, 15 ко мне подошел сотрудник полиции, остановил меня. За мной бежал некий мужчина и кричал «Задержите его». Меня задержали и проводили к патрульному автомобилю. Потом туда подошел Румянцев и сказал – да, этот человек толкнул меня – рассказал Шибанов. После он написал заявление в полицию на Румянцева и его отпустили домой.

Представитель потерпевшего поинтересовалась, где работает Шибанов. Тот ответил, что его место работы – «Газпром газораспределение Екатеринбург», адвокат добавила, что в курсе того, что Шибанов также директор и учредитель ООО, где работает вместе с братом. На вопрос защиты, какое это имеет отношение к делу, представитель Румянцева честно сказала: «Прошу приобщить для такой цели – возмещение иска. Человек зарабатывает неплохо, адвокатов содержит, может в принципе возместить заявленный нами иск». И судья эти материалы приобщила. Шибанов, отвечая на вопросы гособвинителя, отметил: есть ощущение, что Румянцев просто хочет получить деньги. Обвиняемый подтвердил, что обещал на словах сломать Румянцеву челюсть, но травм ему не причинял. «Я ему ничего не сделал чтобы он получил увечья. Я не признаю себя виновным», – заключил он.

Напомним, конфликт, по которому идет судебное разбирательство, произошел в сквере у театра драмы в апреле прошлого года. В тот день Румянцев с микрофоном в сопровождении оператора приставал к собравшимся в сквере, в том числе к Максиму Шибанову. Последний попросил перестать его оскорблять, пообещав ударить в противном случае. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. Шибанов отреагировал – по его словам, он толкнул журналиста в плечо, тот поднес руку к голове и картинно упал на асфальт. Стороны написали друг на друга заявления, но возбуждено было только одно дело – то, по которому заявителем стал Румянцев. Он просит выплатить ему 500 тысяч рублей компенсации.

На днях стало известно, что начальник управления Генеральной прокуратуры в УрФО Дмитрий Брытков поручил проверить, обоснованно ли привлекается к уголовной ответственности Максим Шибанов.

Максим Шибанов рассказал о событиях в сквере

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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