Срочно. Общественник Румянцев готов на мировую по делу о своем якобы избиении в сквере

В Екатеринбурге возобновляется процесс по делу Максима Шибанова, которого православный общественник Максим Румянцев обвинил в избиении. Готова новая экспертиза, которая показала, здоровью Румянцева был причинен легкий вред – а суд идет по 112 ч.1 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Как передает корреспондент «Нового Дня», до начала заседания к сторонам подошел сотрудник прокуратуры и предложил мировую. Максим Румянцев, который, к слову, за травмы требовал полмиллиона рублей, дал согласие. Подсудимый в эти минуты совещается с адвокатом.

Напомним, конфликт, по которому идет судебное разбирательство, произошел в сквере у театра драмы в апреле прошлого года. В тот день Румянцев с микрофоном в сопровождении оператора приставал к собравшимся в сквере, в том числе к Максиму Шибанову. Последний попросил перестать его оскорблять, пообещав ударить в противном случае. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. Шибанов отреагировал – по его словам, он толкнул журналиста в плечо, тот поднес руку к голове и картинно упал на асфальт. Стороны написали друг на друга заявления, но возбуждено было только одно дело – то, по которому заявителем стал Румянцев.

Екатеринбург, Александр Саливанчук

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