Дело Румянцева, упавшего в сквере и потребовавшего полмиллиона, поставлено на паузу: стороны договариваются о мировой

В судебном участке № 2 Верх-Исетского районного суда продолжился суд по делу Максима Шибанова, которого православный общественник Максим Румянцев обвиняет в избиении в сквере у театра драмы. В деле был долгий перерыв из-за назначения повторной экспертизы травм Румянцева. Шибанова судят по статье о причинении среднего вреда здоровью, но эта экспертиза показала, что православный активист получил лишь легкие травмы.

В коридоре до начала заседания прокурор предложил сторонам пойти на мировую, Румянцев выразил свое согласие, подсудимый сказал, что нужно посоветоваться с адвокатом. Тем не менее, заседание возобновилось. Шибанов просил его отложить, один из двух его адвокатов не смог явиться, но суд отказал.

Сегодня судья зачитала результаты экспертизы – у Румянцева на самом деле обнаружена травма носа, но невозможно установить, когда он получил эту травму, а повреждения в области головы являются легким вредом здоровью. «Мы заключение поддерживаем», – заявила адвокат Румянцева. Тот также ее поддержал. Подсудимый и его адвокат с результатами экспертизы также согласились.

После этого судья заявила, что легкий вред здоровью не попадает под ту статью, по которой судят Шибанова. Статья по легкому вреду здоровью может быть возбуждена, если потерпевший напишет заявление. Она напомнила, что стороны могут договориться о примирении в любой момент до того, как судья уйдет в совещательную комнату. «Желаете ли вы привлечь Шибанова по ч. 1 ст 115?", – поинтересовалась у румянцева судья.

«Если они готовы примириться, если вы попросите прощения, мы пойдем на мировую. А на счет заявления мы поговорим с защитником», – ответил Румянцев, глядя в сторону Шибанова.

«Мы готовы были примириться еще на этапе дознания, мы готовы примириться», – заявил Шибанов. Его адвокат попросил время, чтобы все обсудить и с подзащитным, и со второй стороной.

В суде объявили перерыв до завтра, если стороны о мировой не договорятся, то суд продолжится со стадии прений.

Екатеринбург, Александр Саливанчук

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