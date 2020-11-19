В суде по резонансному делу запретили видеокамеры даже без операторов: «Причина – коронавирус»

Мировой суд в Екатеринбурге сегодня запретил журналистам ставить в зале заседаний на открытом процессе камеру и микрофон даже без операторов, сославшись на то, что это несет риски распространения коронавируса.

Как передает корреспондент «Нового Дня», в судебном участке № 2 Верх-Исетского районного суда возобновился резонансный процесс по делу Максима Шибанова, которого православный общественник Максим Румянцев обвинил в избиении. Вменяется статья по причинению среднего вреда здоровью, но последняя экспертиза показала, что вред был причинен легкий. Это открытое заседание, стороны не против в том числе фотовидеосъемки процесса, предыдущие заседания суд транслировал в соцсети. Однако качество трансляции далеко от идеального.

«Новый День», являясь зарегистрированным СМИ, воспрепятствование законной деятельности которого – уголовная статья, решил снимать на видеокамеру сегодняшнее заседание. В суде из-за коронавируса действуют ограничения на число лиц в зале, поэтому было решено до старта процесса установить камеру, включить микрофон и выйти из зала. Однако помощник судьи Марины Диановой после совещания с судьей запретил оставлять технику в зале. «Малая вместимость зала. Коронавирусы», – заявил помощник. На просьбу оставить просто микрофон также был получен отказ. Как именно камера и микрофон в зале влияют на распространение коронавируса и не влияют на это же в коридоре, выяснить не удалось.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Александр Саливанчук

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