Экспертиза доказала, что активист Румянцев во время конфликта в сквере серьезных травм не получил

Новая экспертиза по делу о конфликте горожанина Максима Шибанова и активиста Максима Румянцева показала, что последний существенно преувеличил серьезность полученных травм.

Как рассказал «Новому Дню» Максим Шибанов, которого сейчас судят за причинение вреда средней тяжести здоровью Румянцева, новая экспертиза говорит, что здоровью Румянцева был причинен максимум легкий вред. «На больничном он пробыл 21 день, но выздоровел гораздо раньше, что и установила экспертиза», – сообщил Шибанов.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел 7 апреля 2019 года. Румянцев снимал видеорепортаж «о несанкционированной акции» в сквере – горожане обнимали деревья. Затем, по его словам, он услышал в свой адрес грубые слова и угрозы. Шибанов, по словам истца, угрожал сломать ему челюсть и ударил его по лицу, отчего журналист упал. По словам Максима Шибанова, он попросил Румянцева перестать его оскорблять, иначе он сломает ему челюсть. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. Шибанов отреагировал – по его словам, он толкнул журналиста в плечо, тот поднес руку к голове и картинно упал на асфальт. Затем Румянцев подал на оппонента в суд. Сейчас речь идет о причинении вреда здоровью средней тяжести.

Когда стало известно о суде, уральские журналисты опубликовали открытое обращение в защиту Максима Шибанова. По мнению журналистского сообщества, Максим Румянцев осознанно оскорблял окружающих и провоцировал их.

Уже на одном из первых заседаний суда адвокат Шибанова задал вопрос: если Румянцев был в стационаре с 9 по 19 апреля, мог ли он после выписки перенести сложный перелет в течение 10-12 часов (активист через три недели после скандальных событий летал на Крит)? Судмедэксперт рассказал в ответ историю про человека, который жил какое-то время после того, как его поезд переехал.

В начале июля 2020 года суд принял решение провести повторную экспертизу силами специалистов ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Они должны были ответить на следующие вопросы: какова степень тяжести вреда, нанесенного Румянцеву, была ли утрачена трудоспособность, каков характер локализации травмы, нуждался ли Румянцев в госпитализации, правильно ли был установлен диагноз, могли ли быть получены повреждения в области носа. Результаты экспертизы пришли несколько дней назад. Следующее заседание суда, как ожидается, состоится до конца ноября.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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