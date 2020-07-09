Суд назначил повторную экспертизу травм Максима Румянцева

Травмы Максима Румянцева, которые он якобы получил в сквере после удара Максима Шибанова, повторно проверят. Сегодня в суде адвокаты обвиняемого заявили ходатайство о повторной комплексной судебно-медицинской экспертизе.

«Мог ли при данной ситуации потерпевший Румянцев получить травмы средней тяжести, а также телесные повреждения в области носа», – такой вопрос предложил задать экспертам адвокат Шибанова. Дело в том, что в медицинских материалах нет констатации повреждения носа, свидетели и Шибанов удар в нос отрицают, а Румянцев на ней настаивает. Адвокат потерпевшего, конечно, возразила против повторной экспертизы, указав, что судмедэксперта уже допрашивали. Интересной оказалась позиция прокуратуры. Гособвинение указало, что эксперта уже допрашивали, в его словах сомневаться не приходится, но – эксперт говорил, что более детально высказаться по моменту нанесения травмы сможет только комиссия экспертов, не он один. А потому обвинение не возражает против повторной экспертизы.

Судья приняла решение повторную экспертизу провести, делать ее будут специалисты ГБУЗ СО «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Они ответят на следующие вопросы: какова степень тяжести вреда, нанесенного Румянцеву, была ли утрачена трудоспособность, каков характер локализации травмы, нуждался ли Румянцев в госпитализации, правильно ли был установлен диагноз, могли ли быть получены повреждения в области носа. Сегодняшнее заседание на этом было закрыто. Добавим, ранее в суде допросили Максима Шибанова. А адвокат Румянцева оценила, кем работает обвиняемый и сделала вывод: «Человек зарабатывает неплохо, адвокатов содержит, может в принципе возместить заявленный нами иск».

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 09.07.20

Свердловская область вышла на третье место по числу зараженных в России за сутки. / «Зарабатывает неплохо, может возместить иск»: в суде допросили Шибанова, с которого активист Румянцев требует деньги. / Екатеринбуржцы решили наказывать писающих визитеров: «Приезжают во двор и гадят» (ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»