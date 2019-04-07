«Пошел вон! Мы – за сквер»: три тысячи горожан вышли на новую серию обнимашек (ФОТО)

В Екатеринбурге прошла новая серия «обнимашек» за сквер возле Октябрьской площади, где власти и олигархи хотят построить храм святой Екатерины. Сегодняшнее мероприятие получилось самым многочисленным из всех, что проводили сторонники сохранения зеленой зоны. По оценкам наблюдателей, в сквер у Драмы пришли около двух с половиной или трех тысяч человек.

До хоровода горожане вступили в дискуссию – с телеведущим Иннокентием Шереметом, который пришел защищать храм. Он говорил, в частности, о том, что это уже третье, компромиссное, место для культового учреждения и что людям и так пошли навстречу, не став строить на месте фонтана «Каменный цветок» или насыпать остров в центре Городского пруда.

Также Шеремет пытался убедить людей в том, что «вы здесь не гуляете никогда», но те его слышать не хотели. «Ты кто такой? Почему твое мнение важнее нашего? Кеша, пошел вон! Мы – за сквер», – кричали люди.

Особенно громко кричал политолог Федор Крашенинников, который несколькими минутами ранее провоцировал Шеремета и назвал его «г…м» (результатом перистальтики кишечника, – прим. ред). Пытался достучаться до противников строительства и лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, который тоже говорил о компромиссном варианте, но при этом предлагал проведение референдума.

Пока эти группы развлекали часть толпы, другие люди стали организовывать в хороводы вокруг деревьев. Постепенно они объединились в один гигантский хоровод, но места всем все равно не хватило. Люди, держащиеся за руки, заполнили все дорожки в сквере.

За всем происходящим наблюдали полицейские, но никого не задерживали, хотя мероприятие не было санкционировано властями. Единственный, кого доставили в отделение полиции, стал оператор портала Е1 Максим Бутусов – его задержали за использование дрона, хотя у него, как сообщили в редакции издания, было разрешение на съемку.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 07.04.19

Пьяная автомобилистка сбила двух девушек и покинула место ДТП, а потом вернулась и сбила одну еще раз. / Пьяная свердловчанка без прав угнала машину и врезалась в припаркованный автомобиль. / В Екатеринбурге эвакуировали торговый центр «Карнавал». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»