Участника акций протеста в сквере отправили в СИЗО по уголовной статье о массовых беспорядках

Активист Иван Наговицын, который разбивал палатку в сквере у театра драмы, уже несколько месяцев находится в СИЗО. Ему вменяют ч. 2 и ч. 3 ст. 212 УК РФ «Участие и призывы к массовым беспорядкам». В пресс-службе Ленинского районного суда «Новому Дню» уточнили, что в марте ему продлили арест до 14 июня. Силовики считают, что это он повалил забор на второй день протеста.

На сегодняшний день Иван Наговицын – единственный участник протестов против строительства храма в сквере у театра драмы, про которого известно, что его судят за массовые беспорядки. Впрочем, и о нем сообщается немногое – силовики ни разу не говорили о задержании парня, от правозащитников информация также не поступала, возможно, он к ним и не обращался. Накануне "Вечерние ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщили, что Наговицына этапировали в Екатеринбург из Забайкалья – парня задержали в ноябре прошлого года, когда он пересекал границу РФ после путешествия за границу.

Ивана Наговицына задержали в сквере утром 15 мая 2019 года. Он установил там палатку и заночевал в ней, утром его поначалу не трогали, но потом, после публикаций в СМИ, задержали за «несанкционированный пикет с использованием быстровозводимых конструкций». 6 июня его, как и многих других, оштрафовали по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение порядка проведения митинга». Но 26 февраля 2020 года следователь по особо важным делам СУ СК по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении Наговицына.

Задержание Наговицына

По данным следствия, Наговицын 14 мая около шести часов вечера умышленно и совместно с другими участниками акции протеста «по мотиву несогласия со строительством собора на отведенном участке строительства, с целью уничтожения целостной конструкции ограждения, изъял из-под основания столбов ограждения не менее 6 бетонных блоков, общей стоимостью 2 727 рублей, и унес их в неустановленное место, при этом, путем оказания давления на конструкции ограждения и смещения, повалил на землю совместно с иными участниками массовых беспорядков не менее 5 панелей временного ограждения, общей стоимостью 4 930 рублей, нарушив целостность и устойчивость ограждения, то есть уничтожил его, а также создал условия для облегчения дальнейшего уничтожения ограждения другими участниками». А кроме того, он вслух призывал к участию в беспорядках.

После возбуждения уголовного дела прокурор обратился в суд с протестом на отмену решения по административному делу, подробности уголовного дела описываются в постановлении на отмену этого решения.

«Новый День» запросил в СУ СК по Свердловской области информацию о том, почему следователи посчитали нужным арестовать Наговицына и есть ли другие фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках в сквере. Мы опубликуем ответ, как только он будет получен.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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