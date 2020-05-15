Уральцы посвятили песню годовщине протестов в сквере на драме (ВИДЕО)

Два жителя Екатеринбурга исполнили песню, которую приурочили годовщине протестов в сквере на драме. Автором текста стал уральский журналист и поэт Павел Пивоваров. Он рассказал «Новому Дню», что придумал стихи еще в августе прошлого года, они вошли в книгу «Онтология сквера». Свою работу Павел прислал Славе – лидеру группы In Bloom, которая выступала на разогреве у Limp Bizkit. Подробности – в нашем видео.

Песня о сквере

«Как только Паша прислал текст – в голове сразу появился этот майский, весенний, красивый мотив. Настроение – это главное то, что есть в музыке. Чтобы люди радовались, улыбались, может, плакали и грустили, но главное – это эмоции и теплота», – рассказал лидер группы In Bloom.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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