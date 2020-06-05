Более двух тысяч человек подписали петицию в защиту парня, который толкнул православного журналиста

Около 2,5 тысяч человек подписали петицию на change.org в поддержку Максима Шибанова. Его будут судить по ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести», заявление написал православный журналист Максим Румянцев после конфликта в сквере у театра драмы. Подписавшие петицию требуют прекратить уголовное преследование Шибанова.

Конфликт между мужчинами произошел прошлым летом во время протестов в сквере. Румянцев записывал сюжет для передачи и приставал к находящимся на площадке. На видеозапись попало, как он называет Шибанова «девочкой» – оппонент просит журналиста перестать его оскорблять, иначе он его ударит. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – говорит Румянцев. Шибанов толкает Румянцева в плечо, после чего последний подносит руку к голове и картинно падает на асфальт. После Румянцев встает и продолжает записывать сюжет, говоря в камеру: «Мы видим, что мы никого руками не трогали, поснимай, как они кричат, очень хорошо». Толпа в это время кричит: «Ты сам спровоцировал».

«Оба участника написали заявления друг на друга. Шибанов – об оскорблении, Румянцев – о нападении. Как несложно догадаться, Шибанову отказали (Румянцев объяснил, что шутил, называя Шибанова девочкой), а вот дело о нападении на Румянцева, несмотря на очевидное отсутствие состава, все-таки завели. Так вот: мы, подписавшиеся под этой петицией, призываем правоохранительные органы прекратить уголовное дело, возбужденное из-за обычного толчка, который не мог причинить никакого ущерба здоровью», – говорится в петиции.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 05.06.20

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