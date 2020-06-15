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Понедельник, 15 июня 2020, 18:39 мск

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Максим Румянцев требует 500 тысяч за то, что его «ударили в лицо» на акции в сквере (ВИДЕО)

Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу Максима Шибанова. Последний заявляет, что в апреле 2019 года в сквере толкнул журналиста Румянцева, после чего тот упал на землю. А затем написал заявление в полицию, и было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести».

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Сегодня Румянцев рассказал в суде, что он в день конфликта снимал видеорепортаж о том, как люди обнимают сквер. Затем в свой адрес журналист услышал грубые слова и угрозы, что ему сломают челюсть. После короткого разговора с Шибановым сотрудника СМИ ударили в лицо открытой ладонью, когда тот собрался уходить, рассказывает сам Максим Румянцев.

Теперь мужчина хочет привлечь Шибанова к уголовной ответственности и взыскать с него более полумиллиона рублей в качестве материального и морального вреда. Следующее заседание состоится завтра.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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