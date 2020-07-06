Генпрокуратура в УрФО поручила Охлопкову проверить обоснованность обвинения в суде над Максим Шибановым

Начальник управления Генеральной прокуратуры в УрФО Дмитрий Брытков поручил проверить, обоснованно ли привлекается к уголовной ответственности Максим Шибанов, которого судят по заявлению православного активиста Максима Румянцева. О проверке сообщается в письме, которое публикует депутат ЕГД Тимофей Жуков, по словам депутата, о скандальной истории в Генпрокуратуру первоначально сообщил советник президента РФ Валерий Фадеев.
«С учетом серьезности приведенных доводов о необоснованном привлечении к уголовной ответственности Шибанова М.Я. данное обращение в соответствии с установленной компетенцией направлено для организации проверки прокурору Свердловской области», – говорится в ответе.
Напомним, активист Румянцев хочет получить полмиллиона рублей с Максима Шибанова – последний во время акции в сквере 7 апреля среагировал на провокацию Румянцева и толкнул его.
Суд по делу Румянцева – Шибанова
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