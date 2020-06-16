Шипулин вступился за парня, толкнувшего активиста: «Судя по поведению Румянцева, ушиб головного мозга произошел задолго до протестов в сквере»

Депутат Госдумы, бывший член сборной России по биатлону Антон Шипулин в своем рабочем инстаграме высказался в поддержку екатеринбуржца Максима Шибанова, которого судят за то, что он толкнул активиста Максима Румянцева. Последний оскорблял и провоцировал молодого человека, что подтверждают показания свидетелей и видеозаписи. Сам же Шибанов пытался урезонить Румянцева, который называл протестующих «бесноватыми». Теперь молодому человеку грозит до 3 лет колонии.

«Поведение Максима Румянцева – дешевая провокация. Я несколько раз посмотрел видео падения Румянцева с разных ракурсов. И с уверенностью могу сказать – никакого вреда здоровью, а уж тем более средней тяжести, от такого падения быть не могло. Инцидент произошел 7 апреля, а в больницу Румянцев, по данным СМИ, обратился только на следующий день. А что если Румянцев получил «ушиб головного мозга» уже после толчка Шибанова? Хотя, судя по поведению Румянцева, ушиб головного мозга произошел задолго до протестов в сквере», – написал Шипулин.

По его мнению, в действиях Шибанова не было никакого умысла. «Это же очевидно! Я поражен, как это уголовное дело вообще дошло до суда! Как его расследовали? Как обвинительное заключение утвердила прокуратура? Вы там на изоляции с ума посходили? Шибанову, конечно, стоило сдержаться и не реагировать на провокации Румянцева. Но, я и сам не знаю, а сдержался бы я», – спросил он.

Антон Шипулин заявил, что намерен поддерживать Шибанова и оказывать ему помощь. «Если суд не оправдает Шибанова (а только оправдательный приговор может быть справедливым решением в этой истории), то будем бороться дальше. Макс, прорвемся! А Румянцеву хочу сказать вот что – Максим, вам должно быть стыдно за свой гадкий и подлый поступок! Это не по-мужски. Вы позорите журналистское сообщество нашей области. Не представляю, как вы смотрите в глаза коллегам, читателям и главное – своим детям», – завершил послание Шипулин.

Напомним, накануне состоялось первое судебное заседание, Шибанова судят за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. По словам Румянцева в суде, его оппонент угрожал сломать ему челюсть и ударил его по лицу, отчего журналист упал. Шибанов настаивает на том, что он толкнул Румянцева после того, как тот назвал его «девочкой». Общаться с журналистами Румянцев после заседания не захотел.

Шибанов о конфликте с Румянцевым

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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