Журналисты открестились от Румянцева: «Мы не считаем его своим коллегой, он использует статус журналиста для провокаций»

Уральские журналисты опубликовали обращение по поводу ситуации с уголовным делом в отношении екатеринбуржца Максима Шибанова – молодого человека судят за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести. Ему грозит до трех лет колонии за то, что больше года назад в сквере у драмтеатра он толкнул активиста Максима Румянцева, который оскорблял окружающих и провоцировал их.

В числе подписантов – журналисты и редакторы изданий «Коммерсантъ-Урал», «Знак», E1, 66.ру, «Между строк», «Новая газета», «Комсомольская правда», «Ревдинский рабочий», «Эхо Москвы», «Четвертый канал», «ФедералПресс», «Правда УрФО», «The Village Екатеринбург», и так далее.

Журналисты «Нового Дня» также подписали обращение.

Публикуем текст полностью:

«Мы, журналисты и редакторы екатеринбургских, уральских, российских средств массовой информации, выражаем несогласие с позицией Максима Румянцева, который именует себя журналистом. Мы не считаем его своим коллегой и отказываемся признавать его деятельность как журналистскую.

Многочисленные опубликованные видео и свидетельства говорят о том, что Румянцев использует статус журналиста как прикрытие для унизительных и опасных провокаций в отношении граждан. Мы полагаем, что, называя себя журналистом, Румянцев дискредитирует нашу профессию.

Сейчас в Верх-Исетском суде Екатеринбурга слушается уголовное дело Максима Шибанова, которого обвиняют в умышленном причинении Румянцеву вреда здоровью средней тяжести. Мы считаем это уголовное дело несправедливым и надуманным, позицию Румянцева лживой, а его деятельность – общественно опасной и заслуживающей осуждения.

Мы выражаем солидарность с Максимом Шибановым и обращаемся к суду с просьбой оправдать его.

К сожалению, история Максима Шибанова – не единственный случай, когда Максим Румянцев вел себя подобным образом, намеренно провоцируя людей оскорблениями. Это поведение, не имеющее отношения к журналистике».

Напомним, ранее ситуацию прокомментировал депутат Госдумы Антон Шипулин, который тоже вступился за Шибанова и осудил Румянцева, назвав его «гадким и подлым». «Это не по-мужски. Вы позорите журналистское сообщество нашей области. Не представляю, как вы смотрите в глаза коллегам, читателям и главное – своим детям», – написал Шипулин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 16.06.20

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