Прения по делу травмированного в сквере Румянцева перенесли: заболел подсудимый

Очередное заседание по делу Максима Шибанова, которого православный общественник Максим Румянцев обвиняет в избиении в сквере у театра драмы, отложили на неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шибанов не явился в суд, потому что заболел и поехал на прием к врачу. Об этом заявил его адвокат. Адвокат потерпевшего Румянцева усомнилась в правдивости этого объяснения, заявив, что накануне Шибанов «прекрасно себя чувствовал».

Суд постановил отложить заседание на 27 ноября, а до этого истребовать из больницы документы, подтверждающее болезнь Шибанова.

Напомним, в деле был долгий перерыв из-за назначения повторной экспертизы травм Румянцева. Шибанова судят по статье о причинении среднего вреда здоровью, но эта экспертиза показала, что православный активист получил лишь легкие травмы. Вчера судья предложила Румянцеву привлечь Шибанова к ответственности по ч. 1 ст. 115 – причинение легкого вреда здоровью. Румянцев сказал, что согласен на мировую, но только в том случае, если Шибанов извинится. Сегодня Максим Шибанов по телефону сообщил корреспонденту «Нового Дня», что условия Румянцева его не устраивают.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Антон Отман

Екатеринбург. Другие новости 20.11.20

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