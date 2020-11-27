Гособвинитель запросила для Шибанова штраф в 35 тысяч рублей

Государственный обвинитель потребовала признать Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью православного активиста Максима Румянцева и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 35 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», также гособвинитель попросила судью удовлетворить требования Румянцева: компенсировать ему моральный вред, выплатив 500 тысяч рублей.

Сам Румянцев объяснил, почему так высоко оценил свои нравственные страдания. Потерпевший заявил, что в прессе о нем неоднократно появлялись материалы, где Шибанов высказывался о нем резко отрицательно. Кроме того, заявил Румянцев, те же материалы в СМИ читала его беременная супруга, что плохо отражалось на ее эмоциональном состоянии.

Кроме того, Румянцев заявил о «давлении на суд» со стороны депутата гордумы Тимофея Жукова и общественника Андрея Кабанова: они публично поддержали Шибанова в соцсетях.

Адвокат Румянцева Людмила Копылова добавила, что Шибанов «организовал травлю Румянцева в СМИ», поэтому сумма адекватная, и подсудимый в состоянии ее возместить.

Напомним, конфликт между мужчинами произошел 7 апреля 2019 года. Румянцев снимал видеорепортаж «о несанкционированной акции» в сквере у театра драмы – горожане обнимали деревья. Затем, по его словам, он услышал в свой адрес грубые слова и угрозы. Шибанов, по словам истца, угрожал сломать ему челюсть и ударил его по лицу, отчего Румянцев упал. По словам Максима Шибанова, он попросил Румянцева перестать его оскорблять, иначе он сломает ему челюсть. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. Шибанов отреагировал – по его словам, он толкнул журналиста в плечо, тот поднес руку к голове и картинно упал на асфальт. Затем Румянцев подал на оппонента в суд. Сначала речь шла о причинении вреда здоровью средней тяжести, но повторная медэкспертиза доказала, что это не так – здоровью был причинен только легкий вред.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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