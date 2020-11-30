Суд признал Максима Шибанова виновным, но 500 тысяч Румянцев не получит

Мировой судья Ольга Жернакова признала жителя Екатеринбурга Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью православного активиста Максима Румянцева.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сначала судья вкратце изложила обстоятельства дела и показания свидетелей, многие из которых сообщили, что 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра Румянцев вел репортаж, при этом называл противников строительства храма святой Екатерины «бесноватыми». В какой-то момент у него возник словесный конфликт с Максимом Шибановым, который сказал, что ударит Румянцева, если он не прекратит провокации. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал. Подсудимый и свидетели защиты утверждают, что был только толчок в плечо.

По словам судьи, видеозапись конфликта и показания свидетелей обвинения свидетельствуют о том, что Шибанов первый оскорбил Румянцева, а также о том, что подсудимый нанес потерпевшему удар в лицо.

По решению судьи обвинение было переквалифицировано с причинения среднего вреда здоровью Румянцева на причинение легкого вреда. Суд считает, что с учетом положительной характеристики Шибанова достаточно приговорить его к штрафу в пользу государства в размере 35 тысяч рублей. Также Шибанов должен выплатить Румянцеву 57,7 тысячи рублей на оплату услуг адвоката, компенсацию морального вреда в размере не 500 тысяч, а 30 тысяч. Упущенный заработок Румянцева в размере 50 тысяч рублей суд счел недоказанным. Таким образом, Шибанов должен заплатить государству 35 тысяч рублей, а Румянцеву – 87,5 тысячи рублей.

Напомним, гособвинитель потребовала для подсудимого штраф в размере 35 тысяч рублей, а также попросила судью удовлетворить гражданский иск Румянцева о выплате ему компенсации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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