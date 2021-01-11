Рассмотрение апелляции по делу о ссоре «православного активиста» и горожанина перенесли

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга перенес рассмотрение апелляции о конфликте активиста Максима Румянцева и горожанина Максима Шибанова на 20 января. Как рассказал «Новому Дню» сам Шибанов, такое решение было принято сегодня.

Напомним, конфликт между активистом Максимом Румянцевым и прохожим Максимом Шибановым произошел 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра, во время общественной акции против строительства храма. Тогда Румянцев вел репортаж, при этом назвал противников строительства храма святой Екатерины «бесноватыми». Шибанов отреагировал, потребовал прекратить провокации. Он сказал, что ударит Румянцева, если он не остановится. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал. Сам Шибанов утверждает, что лишь толкнул его в плечо.

Суд завершился только 30 ноября 2020 года – мировой судья Марина Дианова признала Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью Максима Румянцева. Шибанова приговорили к штрафу в пользу государства в размере 35 тысяч рублей, также он должен выплатить Румянцеву 57,7 тысячи рублей на оплату услуг адвоката и компенсацию морального вреда – в размере не 500 тысяч, как просил пострадавший, а 30 тысяч. Шибанов подал апелляцию и будет добиваться возвращения дела в суд и полного его пересмотра.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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