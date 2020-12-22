Шибанов, осужденный за конфликт с «православным активистом» Румянцевым, требует пересмотра дела

Максим Шибанов, осужденный за причинение легкого вреда здоровью активиста Максима Румянцева, будет добиваться возвращения дела в суд и полного его пересмотра. Об этом сообщил «Новому Дню» сам Шибанов.

Апелляция уже подана. Для ее подготовки Шибанов частично сменил команду своих адвокатов. Когда она будет рассмотрена – пока неизвестно.

Как уже писал «Новый День», 30 ноября мировой судья Марина Дианова признала жителя Екатеринбурга Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью православного активиста Максима Румянцева. Суд посчитал, что с учетом положительной характеристики Шибанова достаточно приговорить его к штрафу в пользу государства в размере 35 тысяч рублей. Также Шибанов должен выплатить Румянцеву 57,7 тысячи рублей на оплату услуг адвоката, компенсацию морального вреда в размере не 500 тысяч, а 30 тысяч.

Напомним, конфликт произошел 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра. Тогда Румянцев вел репортаж, при этом назвал противников строительства храма святой Екатерины «бесноватыми». В какой-то момент у него возник словесный конфликт с Максимом Шибановым, который сказал, что ударит Румянцева, если он не прекратит провокации. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал. Сам Шибанов утверждает, что лишь легонько толкнул его в плечо.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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