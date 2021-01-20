Судебный спор Шибанова и Румянцева затягивается: назначена еще одна медэкспертиза

Сегодня в Верх-Исетском суде Екатеринбурга была рассмотрена апелляция по делу о конфликте горожанина Максима Шибанова и православного активиста Максима Румянцева в сквере у драмтеатра весной 2019 года. Шибанов продолжает считать себя невиновным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до ухода судьи в совещательную комнату стороны излагали свои аргументы более полутора часов. Вернувшись, судья огласила решение: провести еще одну судебно-медицинскую экспертизу на предмет связи травмы, полученной Румянцевым, и действий Шибанова. Об этом рассказала адвокат Шибанова Ирина Гиршина. Следующее заседание назначено на 15 февраля.

Напомним, конфликт между «православным активистом» и прохожим Максимом Шибановым произошел 7 апреля 2019 года в сквере у драмтеатра, во время общественных выступлений против строительства храма. Тогда Румянцев вел репортаж, при этом назвал противников строительства храма святой Екатерины «бесноватыми». Шибанов отреагировал, потребовал прекратить провокации. Он сказал, что ударит Румянцева, если он не остановится. «За слова отвечаешь? Тогда бей. А если не можешь ударить, тогда и не бросайся словами. Все, девочка, до свидания», – заявил в ответ оппонент. По словам Румянцева, Шибанов ударил его в лицо, и он упал. Сам Шибанов утверждает, что лишь легонько толкнул его в плечо.

Суд завершился только 30 ноября 2020 года – мировой судья Марина Дианова признала Максима Шибанова виновным в причинении легкого вреда здоровью Максима Румянцева. Шибанова приговорили к штрафу в пользу государства в размере 35 тысяч рублей, также он должен выплатить Румянцеву 57,7 тысячи рублей на оплату услуг адвоката, компенсацию морального вреда в размере не 500 тысяч, а 30 тысяч. Шибанов подал апелляцию, чтобы добиться полного пересмотра дела.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.21

Международный пассажиропоток в Кольцово снизился на 84%. / На Сибирском тракте встало движение из-за сломавшегося локомотива. / Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов завтра подаст документы на мэрский конкурс. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»