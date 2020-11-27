Шибанов: «Считаю, что главная цель Румянцева – получить с меня деньги»

В судебном участке № 2 Верх-Исетского районного суда завершились прения по уголовному делу Максима Шибанова, которого обвиняют в том, что он во время конфликта в сквере у драмтеатра нанес легкий вред здоровью православному активисту Максиму Румянцеву.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Шибанов заявил, что считает Румянцева вымогателем, который хочет получить с него деньги, и именно в этом суть всего дела. То, что у Шибанова будет судимость, Румянцева не волнует. Вину свою подсудимый так и не признал, но сказал, что поведение Румянцева 7 апреля 2019 года в сквере было откровенно провокационным. «Почему вы обратились ко мне «девочка»? Вы считаете, что это нормальное обращение мужчины к мужчине?» – задал он Румянцеву риторический вопрос.

Также Шибанов заявил, что не понимает, почему Румянцев и его адвокат Копылова считают его состоятельным человеком, способным выплатить 607 тысяч рублей – именно такую сумму требует Румянцев с учетом понесенных расходов, материального ущерба и компенсации морального вреда. Шибанов подтвердил, что у него есть ООО, но заметил: «Люди, которые хоть немного занимаются бизнесом, знают, что часто иметь ООО – не значит иметь огромный доход, скорее, иметь огромные расходы».

Адвокат Шибанова Дмитрий Жикин в своем выступлении сделал акцент на том, что подсудимый причинил вред здоровью Румянцева неумышленно, он его просто оттолкнул. «Я не думаю, чтобы в тот момент Шибанов желал именно причинения средней тяжести вреда здоровью Румянцева», – отметил он.

Второй адвокат заявил, что вообще не доверяет показаниям Румянцева, так как тот заявлял, что во время событий в сквере на нем был бейдж сотрудника СМИ, а на видеозаписи его нет. Как нет на видеозаписи и кадра, где было бы видно, что Шибанов наносит Румянцеву удар в область лица. «Румянцев там не нравился никому», – заявил защитник и предположил, что в нос потерпевший получил от кого-то другого, уже позже. Адвокат, как и его коллега, попросил суд оправдать Шибанова.

Суд удалился для принятия решения, приговор будет оглашен в понедельник, 30 ноября. Напомним, гособвинитель потребовала для подсудимого штраф в размере 35 тысяч рублей, а также попросила судью удовлетворить гражданский иск Румянцева о выплате ему компенсации.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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