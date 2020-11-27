Шибанов окончательно отказался от примирения с Румянцевым

Екатеринбуржец Максим Шибанов окончательно отказался от примирения с православным активистом Максимом Румянцевым, который обвинил его в причинении вреда здоровью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом Шибанов заявил на судебном заседании, которое проходит сегодня. Адвокат Румянцева с первой же минуты начала обвинять Шибанова в том, что он много общается с прессой. «Зачем вы ходите в различные редакции в СМИ и даете интервью в отношении потерпевшего Румянцева? Вопрос по существу, потому что в этих публикациях он порочит Румянцева, говорит, что он вымогатель», – пояснила она судье. Судья на это ответила, что по гражданскому иску разговор пойдет позже.

Сейчас объявлен перерыв, чтобы Шибанов мог ознакомиться с уточненным исковым заявлением.

Напомним, в деле о конфликте в сквере у театра драмы был долгий перерыв из-за назначения повторной экспертизы травм Румянцева. Шибанова судят по статье о причинении среднего вреда здоровью, но эта экспертиза показала, что православный активист получил лишь легкие травмы. На прошлой неделе судья предложила Румянцеву привлечь Шибанова к ответственности по ч. 1 ст. 115 «Причинение легкого вреда здоровью». Румянцев сказал, что согласен на мировую, но только в том случае, если Шибанов извинится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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