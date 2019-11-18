Дед-пикет объяснил, почему напал с плакатом на полицейского во время протестов в сквере (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня продолжилось рассмотрение дела Вадима Панкратова, известного в городе как дед-пикет. В ходе допроса он признался, что на самом деле бил полицейского плакатом, но ударов было гораздо меньше, чем считает обвинение. Панкратов сравнил ситуацию с «московскими стаканчиками» и рассказал, что был в состоянии аффекта из-за полицейского бездействия на акциях протеста в сквере у театра драмы.

Судят деда-пикета из-за событий в сквере

Снимать судебный процесс запретили по ходатайству подполковника полиции Антона Трошина, потерпевшего по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение не опасного для жизни или здоровья насилия в отношении представителя власти». Полицейский беспокоится, что его начнут травить в Сети. Сегодня допрашивали Вадима Панкратова, он повторил, что достоверно не знал, что Трошин полицейский, тот не представился, но догадывался, так как он был в форме. На вопрос судьи, признаете ли вы, что ударили Трошина плакатом, он сказал: «Да, признаю». Но пояснил, это произошло из-за эмоционального потрясения от действий полиции, которая не защищала людей от подоспевших в сквер к забору крепких молодых парней .

«Потерпевшего я увидел в момент, когда возмущался действиями полиции, когда кричал, стараясь задеть за живое, кричал, что они позорят Путина. В порыве аффектного состояния, эмоционального возбуждения, растерянности от незаконных действий...да, признаю». Кроме того, Панкратов чувствовал, что должен был как-то помочь участнику акции Максиму Скворцову – когда Панкратов кричал «Позор» в адрес полиции, Скворцов его поддержал, а спустя несколько минут его задержали.

Судья интересовалась, почему Панкратов взял газетку, может, есть другие способы, например, позвонить на горячую линию и высказать претензии в адрес полиции там: «Вы могли как-то иначе воздействовать?". «Нет. Забирали человека, заступившегося за меня, предать этого человека – это скотство. Он заступился за меня, он из-за меня влез в эту кашу, бодягу. И я его предать должен, бросить? Я как жить в этом городе должен после этого буду? Надо было делать что-то здесь и сейчас, по принципу кто если ты не ты, делай что должен и будь что будет», – ответил дед-пикет.

Один из защитников Панкратова Сергей Тиунов принес в суд диск с видеозаписью того, как участник акции замахивается плакатом – суд ранее рассматривал 4-часовую запись, на этом диске были 20 минут с нарезкой «самого важного». Защитник решил, что подсудимому очень поможет просмотр кадров с моментами, как Панкратов машет плакатом в сторону полицейского. Как выяснилось, обвинение насчитало большее количество ударов, чем защита, Тиунов решил пересчитать. А кроме того, в этой записи лучше видно, что «акт агрессии был обусловлен действиями полиции».

Объяснение деда-пикета, почему он отхлестал полицейского, смотрите на видео.

Добавим, что Владимира Панкратова мог бы ждать судебный штраф за историю с плакатом и полицейским. В суд поступало соответствующее ходатайство, его вернули следствию. Панкратов должен был извиниться перед Трошиным, по словам деда-пикета, он свои извинения принес. Но затем материалы дела вернули в суд и начался судебный процесс. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 318 УК РФ – до 5 лет лишения свободы.

Екатеринбург, Александр Саливанчук, Светлана Загороднева, Антон Отман

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